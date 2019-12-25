В Красногвардейском районе будет построен автобусный парк на 400 электробусов

Его планируется возвести в зоне "Ржевка". Объявлен тендер на разработку проекта парка.

В Красногвардейском районе Петербурга будет построен автобусный парк на 400 электробусов. Первым этапом реализации проекта станет создание проекта парка. Комитет по государственному заказу города разместил закупку. По итогам ее конкурса предполагается определить организацию, которая разработает комплект проектной документации.

Бюджет Петербурга выделил на этот этап 199,33 млн рублей. Намечено, что работы будут завершены в конце апреля 2022 года.

Общая площадь корпусов нового парка, который построят в производственной зоне "Ржевка", составит 53 тысячи 440 квадратных метров. Предстоит возвести, в частности, площадки для подвижного состава, электроподстанции для зарядки электробусов, комплексы мойки, производственные, складские помещения.

Заявки от компаний, желающих разработать проект, принимают до 4 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, петербургский "Пассажиравтотранс" выбрал поставщика топлива на 9 млрд рублей.

Фото: electrotrans.spb.r