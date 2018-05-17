Петербургский "Пассажиравтотранс" выбрал поставщика топлива на 9 млрд рублей

Дочерняя компания "Роснефти" будет заправлять автобусы дизелем три года.

В пятницу, 5 марта, были подведены итоги конкурса СПб ГУП "Пассажиравтотранс" на поставку дизельного топлива. Контракт был заключен с дочерней компанией "Роснефти". Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Предприятие обеспечит автобусы 200 миллионами литров топлива в течение трех лет. Участие в конкурсе принимали ООО "Газпромнефть – Региональные продажи" и ООО "РН-Карт". Как таковой борьбы за контракт не вышло, поскольку вторую часть заявку "Газпромнефти" признали не соответствующей требованиям: претензии коснулись расстояния АЗС от автобусных парков.

До этого с ГУПом работала компания "Татнефть-АЗС-Запад". Около 270 миллионов литров дизеля обошлись в 7,8 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что "Пассажиравтотранс" увеличил количество автобусах на восьми маршрутах.

Фото: Piter.TV