"Пассажиравтотранс" увеличил количество автобусах на восьми маршрутах

Вице-губернатор Максим Соколов отметил, что ежедневно мониторят пассажиропоток и анализируют обращения горожан.

В первый день весны компания "Пассажиравтотранс" увеличила количество автобусов на востребованных маршрутах, сообщил вице-губернатор Максим Соколов на своей странице в соцсети.

В общей сложности на дороги города вышли 39 дополнительных автобусов на маршрутах №№ 11, 26, 93, 115А, 118, 127, 130, 180. Чиновник отметил, что каждый день проводится мониторинг пассажиропотока, а обращения горожан стараются учитывать.

По будням в часы пик интервалы движения по маршрутам составят не более 10 минут – время ожидания сократится. Автобусов на линиях станет больше, чем до пандемии коронавируса пресс-служба "Пассажиравтотранса".

Также в компании отметили, что летом 2022 года в города стартует новая транспортная модель, цель которой – отдать приоритет общественному транспорту перед личным.

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Фото: vk.com/vmeste_s_pat