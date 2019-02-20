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Петербуржцы делятся фото распустившихся почек и подснежников
Вчера, 22:47
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smirenny

Петербуржцы делятся фото распустившихся почек и подснежников

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Через несколько дней подснежники распустятся и будут радовать горожан белоснежными колокольчиками.

Горожане поздравляют друг друга с началом весны и делятся в соцсетях фотографиями пробуждающихся почек и подснежников. 

Пройдет несколько дней и они будут радовать глаз своими белоснежными колокольчиками. Ну, и по традиции, я пошёл проведать свои любимы очитки. Они прекрасно пережили зиму и готовы снова набираться сил

Антон Кубышкин, фотограф.

Фотограф отметил, что каждое время года прекрасно, и весна – не исключение. 

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили скворцов и подснежники в первый день весны.

Фото: vk.com/grib_spb

Теги: первый день весны, фото подснежников, фото почек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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davenikin
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горшков даниэль
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