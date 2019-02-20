Петербуржцы делятся фото распустившихся почек и подснежников

Горожане поздравляют друг друга с началом весны и делятся в соцсетях фотографиями пробуждающихся почек и подснежников.
Пройдет несколько дней и они будут радовать глаз своими белоснежными колокольчиками. Ну, и по традиции, я пошёл проведать свои любимы очитки. Они прекрасно пережили зиму и готовы снова набираться сил
Антон Кубышкин, фотограф.
Фотограф отметил, что каждое время года прекрасно, и весна – не исключение.
Ранее мы писали, что петербуржцы заметили скворцов и подснежники в первый день весны.
Фото: vk.com/grib_spb
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
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