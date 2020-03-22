Петербуржцы заметили скворцов и подснежники в первый день весны

Однако горожане не доверяют снимкам из сети.

В понедельник, 1 марта, горожане поделились в соцсетях фотографиями подснежников и скворцов, которых заметили в первый день весны.

Однако не все пользователи сети поверили, что фото настоящее, а не взято из интернета. Петербурженка уточнила, что снимок реальный: она действительно заметила подснежники на проспекте Космонавтов.

Кроме того, горожане делятся фото первых скворцов. Птицы расселись на дереве у дома 27/1 по Варшавской.

Ранее мы писали, что в преддверии 8 марта в Петербурге ожидают похолодание.

Фото: "Фонтанка", vk.com/moskow_district