В деревне Всеволожского района установили бесплатный дезинфектор

Он находится в самом оживленом месте населенного пункта.

В деревне Агалатово Всеволожского района появился первый дезинфектор с бесплатным антисептиком. Об этом на своей странице сообщил пользователь социальной сети ВКонтакте Александр Успехов.

Резервуар установлен Молодежным советом деревни по просьбе местных властей. Его поместили по соседству с основными значимыми объектами поселения – почтой, зданием администрации и отделением банка.

На данный момент представители населенного пункта не имеют возможности обеспечить деревню большим количеством санитайзеров.

Ранее мы рассказали о том, что гатчинский спиртовой завод займется производством антисептика.

Фото: ВКонтакте / dvaraza