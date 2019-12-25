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В деревне Всеволожского района установили бесплатный дезинфектор
Сегодня, 14:03
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lizapoluda

В деревне Всеволожского района установили бесплатный дезинфектор

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Он находится в самом оживленом месте населенного пункта.

В деревне Агалатово Всеволожского района появился первый дезинфектор с бесплатным антисептиком. Об этом на своей странице сообщил пользователь социальной сети ВКонтакте Александр Успехов. 

Резервуар установлен Молодежным советом деревни по просьбе местных властей. Его поместили по соседству с основными значимыми объектами поселения –  почтой, зданием администрации и отделением банка.

На данный момент представители населенного пункта не имеют возможности обеспечить деревню большим количеством санитайзеров.

Ранее мы рассказали о том, что гатчинский спиртовой завод займется производством антисептика.

Фото: ВКонтакте / dvaraza

Теги: всеволожск, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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