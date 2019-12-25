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В деревне Волховского района прошла линейка для двух человек
Сегодня, 12:26
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В деревне Волховского района прошла линейка для двух человек

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В образовательном учреждении будут обучаться мальчик и девочка.

Во вторник, 1 сентября, в самой маленькой школе Ленинградской области прошла линейка с участием всего двух человек – мальчика и девочки. Об этом сообщил 47news.

Учреждение, в котором будут обучаться два школьника, находится в деревне Хвалово Волховского района.

Отметим, что всего в День знаний в 47-ом регионе открылись 360 школ, в которых будет обучаться свыше 173 тысяч школьников, 21 тысяча из которых пошли в первый класс.

Наибольшее количество подопечных – 2980 – человек насчитывается в Центре образования "Кудрово", открытом 4 года назад. 

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко провел линейки в школах Мурино.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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