Александр Дрозденко провел линейки в школах Мурино

Губернатор также провел для учеников уроки мужества.

Утром вторника, 1 сентября, глава 47-ого региона Александр Дрозденко отправился с рабочим визитом во Всеволожский район. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор уже принял участие в нескольких торжественных линейках, посетив новую школу № 4 в Мурино, а также школы №3 и №2 в Буграх. Там же Дрозденко провел открытые уроки мужества, посвященные Великой Отечественной войне.

Кроме того, в планах у главы региона – осмотр детского поликлинического отделения №4 Токсовской межрайонной больницы и открытие нового необычного фонтана в Мурино.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области