Первоклассников Ленобласти поздравили с Днем знаний

Также без внимания не оставили родителей и учителей.

Во вторник, 1 сентября, все ученики школ Ленинградской области получили поздравление от Правительства 47-ого региона. Напутственные слова разместила пресс-служба областной администрации.

Наибольшее внимание власти уделили тем, кто идет в первый класс. Им пожелали с пользой провести новый этап в жизни, наполненный полезными знаниями и удивительными открытиями.

Кроме того, в торжественный день был отмечен труд родителей и педагогов, которые сопровождают детей на их пути к взрослой жизни. Всем наставникам пожелали здоровья, творческих удач и хорошего настроения.

Ранее мы рассказали о том, что Беглов поздравил школьников и учителей с Днем знаний.

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