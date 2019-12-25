  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В деревне Васелково появится новый ФАП
Сегодня, 14:16
53
lizapoluda

В деревне Васелково появится новый ФАП

0 0

Персонал сможет принять 15 пациентов в день.

Во Всеволожском районе началось обследование местности, на которой планируется постройка двухэтажного фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Цена госконтракта на сооружение составила 48,5 млн рублей  — эти средства выделены из областного бюджета. Площадку уже передали подрядчикам, в администрацию направлены все документы, необходимые для разрешения строительства. 

Персонал ФАПА будет состоять из трех человек —  фельдшера, акушера и медсестры. В день обслуживаться смогут 15 человек. На первом этаже планируется разместить фельдшерский и прививочный кабинеты, а также помещения для процедур и осмотра. Второй этаж будет оснащен комнатами для проживания сотрудников. 

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожском районе появились новая школа и амбулатория.

Фото: Pixabay

 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии