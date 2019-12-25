В деревне Васелково появится новый ФАП

Персонал сможет принять 15 пациентов в день.

Во Всеволожском районе началось обследование местности, на которой планируется постройка двухэтажного фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Цена госконтракта на сооружение составила 48,5 млн рублей — эти средства выделены из областного бюджета. Площадку уже передали подрядчикам, в администрацию направлены все документы, необходимые для разрешения строительства.

Персонал ФАПА будет состоять из трех человек — фельдшера, акушера и медсестры. В день обслуживаться смогут 15 человек. На первом этаже планируется разместить фельдшерский и прививочный кабинеты, а также помещения для процедур и осмотра. Второй этаж будет оснащен комнатами для проживания сотрудников.

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожском районе появились новая школа и амбулатория.



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