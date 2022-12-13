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В деревне Проба Всеволожского района проверили воздух
Сегодня, 18:49
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В деревне Проба Всеволожского района проверили воздух

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Местные переживают, что дышат вредными веществами.

В деревне Проба Всеволожского района проверили воздух. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти. 

В населенном пункте состоялся отбор проб атмосферного воздуха. Экологическая служба приехала в деревню после обращений жителей. 

Местные переживают, что дышат вредными веществами. В Пробе находится предприятие по изготовлению бумаги, меламиновых и фенольных пленок, декоративного бумажно-слоистого пластика и ламината, а также плитных материалов. 

Ранее на Piter.tv: правоохранители завели уголовное дело после смерти мальчика на складе с зерном в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

 

Теги: деревня проба, проверка воздуха, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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