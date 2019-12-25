В деревне Озерки вор обчистил дом сотрудника ритуальной компании на 2 млн рублей

Неизвестный вынес из чужого жилища ювелирные украшения и деньги.

Вечером 15 октября в полицию обратился 39-летний водитель ритуальной компании, проживающий в деревне Озерки Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, мужчина пожаловался на разграбленный дом.

Пока хозяин отсутствовал дома, неизвестный вор отжал стеклопакет и проник внутрь жилища. Там домушник приметил несколько золотых колец, браслетов, колье, сережек с драгоценными камнями, а также деньги. Со всем украденным вор скрылся в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила 2 050 000 рублей.

С места происшествия полиция изъяла следы обуви и пальцев рук. Возбуждено уголовное дело о краже.

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Фото: pixabay