В деревне Мыза Ленобласти произошел хлопок газа

В Гатчинском районе Ленобласти в пятницу, 27 декабря, произошел хлопок газа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как стало известно, происшествие случилось в одном из магазинов в деревне Мыза около 11:00. Сотрудники полиции установили, что помещение отапливается котлом, который расположен в подсобном помещении. В магазине произошел хлопок газа, и котел загорелся.
Пожар в помещении локализован. Пострадавших в происшествии нет.
По данному факту полицейскими проводится проверка.
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Фото: Pixabay
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