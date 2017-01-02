За свалку люминесцентных ламп у СКК подрядчик заплатит штраф

Площадь загрязненной территории составила более 400 квадратных метров.

На территории у СКК в Петербурге обнаружили несанкционированную свалку отходов. Нарушитель будет оштрафован, рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию.

Незаконная свалка мусора появилась в первых числах декабря. Площадь заваленной отходами территории по визуальным наблюдениям составляла более 400 квадратных метров, а объем – около 400 кубических метров. Свалка состояла из демонтированного оборудования, электронных приборов и оборудования, кабелей, проводов и прочего. Там же обнаружили отходы 1 класса опасности - ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы.

В ведомстве выяснили, что при производстве ремонтных работ в здании СКК подрядная организация выбрасывала отходы на прилегающие территории. Нарушителя уже нашли.

Юридическое и должностное лица данной организации признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 8.2 Ко АП РФ. Им будет необходимо заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей и 15 тысяч рублей.

Опасные отходы вывезены на утилизацию.

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Фото: gov.spb.ru