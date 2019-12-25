В деревне Кингисеппского района 175 человек готовятся переехать из аварийного жилья

До 2025 года планируется предоставить квартитры 633 местным жителям.

В четверг, 10 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал в Кингисеппский район с рабочим визитом. В рамках поездки руководитель оценил ход строительства нового четырехэтажного дома для граждан, которые будут расселены из аварийных домов в деревне Ополье. Всего ключи от новых кваритир получат 175 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Глава региона рассказал, что в качестве оператора программы по расселению выступает ЛеноблАИЖК, благодаря работе которой получилось наладить строительство жилья сразу в нескольких районах. Ожидается, что жители Ополья смогут переехать по новому адресу уже в следующем году. Расселять будут 48 аварийных помещений, площадь которых составляет 2,5 тысяч квадратных метров.

Отметим, что до 2025 года в районе планируется расселение 28 аварийных домов суммарной площадью до 9,7 тысяч квадратных метров. Всего в них проживает 633 человека. В этом жилье в общей сложности проживает 633 человека. На эти цели выделено 523,5 миллиона рублей.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти оценил качество ремонта домов в Светогорске.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области