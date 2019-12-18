Губернатор Ленобласти оценил качество ремонта домов в Светогорске

В 2020 году в Светогорске ремонтируют 8 домов.

Сегодня в рамках рабочего визита в Выборгский район глава региона Александр Дрозденко ознакомился с ходом капитального ремонта домов 21, 23, 27 по улице Победы и домов 1, 3 по улице Пограничной в Светогорске.

В 2020 году в поселении проводится капитальный ремонт 8 домов. Проходит замена кровли, лифтового оборудования. На 2021 год планируется отремонтировать еще 8 домов, а в 2022 году – 14 многоквартирных домов.

Отметим, что ремонтные работы ведутся в рамках реализации программы капитального ремонта в 2020-2022 годах, в которую включено 486 домов. Срок завершения работ – 30 декабря 2022 года.

Ранее мы написали о том, что в Выборгском районе обновили участки нескольких трасс.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО