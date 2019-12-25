  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборгском районе обновили участки нескольких трасс
Сегодня, 16:45
79
lizapoluda

В Выборгском районе обновили участки нескольких трасс

0 0

Мероприятия провели специалисты ГКУ "Ленавтодор".

В Выборгском районе завершился дорожный ремонт в нескольких населенных пунктах. Специалисты уложили новый асфальт на 25-километровом участке трассы Зверево – Малиновка. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Ленавтодор".

Кроме того, на дороге были установлены новые автобусные остановки. Кроме того, там прошло укрепление обочин и очищение полос отвода.

Отметим, что ремонт проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". До этого в Выборгском районе завершились мероприятия на другом участке -  "Белокаменка – Лебяжье".

 Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе перекроют дороги.

Фото:  Piter.TV

Теги: выборг, ленинградская область, нацпроекты
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии