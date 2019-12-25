В Выборгском районе обновили участки нескольких трасс

Мероприятия провели специалисты ГКУ "Ленавтодор".

В Выборгском районе завершился дорожный ремонт в нескольких населенных пунктах. Специалисты уложили новый асфальт на 25-километровом участке трассы Зверево – Малиновка. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Ленавтодор".

Кроме того, на дороге были установлены новые автобусные остановки. Кроме того, там прошло укрепление обочин и очищение полос отвода.

Отметим, что ремонт проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". До этого в Выборгском районе завершились мероприятия на другом участке - "Белокаменка – Лебяжье".

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе перекроют дороги.

Фото: Piter.TV