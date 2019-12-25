В Выборгском районе перекроют дороги

Водители будут объезжать путепровод в Выборгском районе. На двух трассах движение будет ограничено из-за проведения ралли.

17 сентября путепровод над железной дорогой на трассе "Каменногорск — Лесогорский" закроется на ремонт. Работы продлятся до 31 декабря. Автомобилисты будут объезжать участок по дорогам "Комсомольское — Приозерск" и трассе "Скандинавия". Об этом сообщила газета "Выборг".

Также 19 сентября в Выборгском районе состоится чемпионат Ленобласти по ралли.

В связи с мероприятием вводятся ограничения движения транспорта по ряду магистралей:

На трассе "Черничное – Пионерское" – 10:00 до 12:30 и с 15:30 до 18:00. Объезд – по дорогам "Советский – Дятлово – Молодежное – Верхнее Черкасово", "Молодежное – Верхнее Черкасово", а также "Высокое – Синицыно".

На трассе "Высокое – Синицыно" – с 10:30 до 13:00 и с 15:00 до 17:30. Объезд – по дорогам "Зеленогорск – Приморск – Выборг" и "Подъезд к деревне Лужки".

Временные ограничения вводятся общественной Спортивной федерацией автомобильного спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с ГП "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1".

Ранее мы сообщили о том, что d Выборгской гимназии открыли музей "Гений места".

Фото: газета "Выборг"