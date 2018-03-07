В деревне Федоровское сгорел ресторан "Учкудук"

Очевидцы сообщали о возгорании в местном ресторане.

Сегодня, 7 марта, в Тосненском районе в деревне Фёдоровское сгорел ресторан "Учкудук".

Вечером, на Шоссейной улице в Тосненском районе Ленинградской области загорелся ресторан "Учкудук". Очевидцы сообщили, что в поселке также отключили свет.

Данных о пострадавших и нанесенном пожаром ущербе пока не поступало.

Интересно то, что ранее в сентябре в сети появилось шокирующее видео, снятое у стен ресторана "Учкудук". Авторы ролика уверяют, что сняли момент переноски отработанных на кухне собачьих туш.

Видео было снято ночью 5 сентября 2017 года. В кадре видна "ГАЗель", которая отъезжает от здания ресторана. Расследователи проследили за маршрутом грузовой машины и увидели, как водитель транспортного средства съезжает на грунтовую дорогу рядом с местным коттеджным поселком. Затем он останавливается на странной площадке (полигоне) и возле "ГАЗели" начинается "странное движение". На замедленном повторе видно, как водитель грузовика выбрасывает из мешка окровавленную тушу неизвестного животного. Авторы видео уверены, что это собака, использованная при приготовлении одного из корейских блюд.

Тайное меню из собак дают в ресторане Учкудук, если попросить об этом официанта. Попросить мясо собаки нужно по-корейски. Рассказывают создатели ролика

Видео: Piter.TV