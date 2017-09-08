Видео: из корейского ресторана под Петербургом вывозят туши обглоданных собак

В Сети появилось шокирующее видео, снятое у стен ресторана "Учкудук" в Тосненском районе. Авторы ролика уверяют, что сняли момент переноски отработанных на кухне собачьих туш.

Ресторан в Тосненском районе Ленинградской области обвинили в нелегальном приготовлении блюд из собачьего мяса. Группа общественников провела собственное расследование, в ходе которого установила факт существования в кафе "Учкудук" неофициального меню корейской национальной кухни. Петербуржцы уверены: повара ресторана используют в приготовлении мясо собак, пойманным на улице. В качестве доказательств своих слов общественники выложили в Сеть видео, снятое у стен ресторана. На нем можно заметить, как из здания ночью выносят обглоданные туши, напоминающие собачьи. Авторы ролика уверяют, что лично видели "отработанные" трупы пуделя и терьера.

Видео было снято ночью 5 сентября 2017 года. В кадре видна "ГАЗель", которая отъезжает от здания ресторана. Расследователи проследили за маршрутом грузовой машины и увидели, как водитель транспортного средства съезжает на грунтовую дорогу рядом с местным коттеджным поселком. Затем он останавливается на странной площадке (полигоне) и возле "ГАЗели" начинается "странное движение". На замедленном повторе видно, как водитель грузовика выбрасывает из мешка окровавленную тушу неизвестного животного. Авторы видео уверены, что это собака, использованная при приготовлении одного из корейских блюд.

"Тайное меню из собак дают в ресторане Учкудук, если попросить об этом официанта. Попросить мясо собаки нужно по-корейски", - рассказывают создатели ролика.

В подписи к видео также говорится, что кафе "Учкудук" принадлежит местному "олигарху". В ближайшее время наш канал свяжется с представителями "Учкудука" для комментариев по этой теме.

Видео: Kikun Aseliogov, YouTube