Хозяин кафе "Учкудук" назвал фейком видео с разделанной тушей собаки

Новость о подпольной торговле собачьим мясом в кафе "Учкудук" в Тосненском районе может оказаться фейком.

В Федоровском сельском поселении прокомментировали информацию о торговле продуктами из собачатины в местном кафе "Учкудук". Хозяин корейского ресторана назвал провокацией информацию о том, что в его заведении из-под полы предлагают блюда, сделанные из бродячих псов. Он же не признал достоверность видео, появившегося на YouTube, где якобы сотрудники "Учкудука" выкидывают труп разделанного пса.

"Это все фейк, это все провокация против меня, как главы поселения. Под выборы делается такая чернуха. В кафе даже нет такого автомобиля, нет у нас такой машины. И меню любой желающий может проверить, в кафе "Учкудук" нет никаких блюд из собачатины", - сказал Родион Ким.

Ранее мы писали, что из корейского ресторана под Петербургом вывозят туши обглоданных собак. Авторы видео уверили подписчиков, что по кодовым корейским словам в кафе "Учкудук" можно заказать блюда, приготовленные из пуделей и терьеров.