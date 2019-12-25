Пенсионер в деревне Анисимово получил смертельные ожоги в бане

Трагедия произошла в Бокситогорском районе Ленобласти.

Вечером в субботу, 26 сентября, в полицию поступило сообщение из больницы в Бокситогорском районе Ленинградской области. Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органов, пенсионер умер от ожогов в бане, расположенной в деревне Анисимово.

На теле 76-летнего мужчины при осмотре были найдены множественные следы термических ожогов.

Труп отправили в морг, а материал направили в региональное следственное управление Следственного комитета.

Ранее мы сообщали о том, что в Пушкинском районе Петербурга нашли человеческие останки с необычной историей. Предположительно, они пролежали под землей более 70 лет.

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