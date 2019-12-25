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В Пушкинском районе Петербурга нашли человеческие останки с необычной историей
Сегодня, 18:59
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В Пушкинском районе Петербурга нашли человеческие останки с необычной историей

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Предположительно, они пролежали под землей более 70 лет.

Стало известно о находке в Пушкинском районе Петербурга, в которой участники поискового движения видят останки красноармейца, который погиб в декабре 1943 года. Как они сообщили порталу "Фонтанка", это произошло при взрыве вражеского снаряда неподалеку от своей траншеи.

Полицейских пригласили на поисковые работы на перекрестке улиц Сарицкая и Образцовая. Предположительно, останки пролежали под землей 76 лет.

Останки отправлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Фото: Piter.tv, носит иллюстративный характер

Теги: петербург, пушкинский район, раскопки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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