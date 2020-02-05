В депо Петербурга доставили новый состав "Балтиец" для метрополитена

До 2031 года Петербург получит 950 таких вагонов.

Первый состав модели "Балтиец" для петербургского метрополитена прибыл в депо "Автово". Фото с ним появились 9 сентября в соцсетях. В частности, их опубликовал Василий Гвоздев в "ВКонтакте", а также Telegram-канал "Новости транспорта 18+".

Модель изготовили конструкторы "Трансмашхолдинга". Ранее власти Петербурга и предприятие подписали контракт на сумму 242,6 млрд рублей. Он рассчитан до 2031 года. Первые 64 вагона город получит в этом году. Всего в лизинг будут получены 950 вагонов.

У новых вагонов увеличили до 140 см дверные проёмы. По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, специалисты установили российский тяговой привод с асинхронными электрическими двигателями, системы обеспечения воздухом с функцией его обеззараживания, надверные ЖК-мониторы, указывающие информацию о маршруте следования поезда. Состав может пройти не менее 200 метров при отсутствии напряжения тяговой сети.

Обкатка вагонов займет несколько месяцев.

Фото: ВКонтакте / Василий Гвоздев / frunzecc; Telegram / Новости транспорта 18+