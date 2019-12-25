В Уфе в день рождения отца на глазах у родителей утонул ребенок

Родители увидели, как под воду уходят трое детей, одного спасти не смогли.

В Уфе на самом опасном пляже города на глазах у родителей утонул ребенок.

Трагедия произошла накануне, 21 июля, на самом опасном пляже столицы Башкирии выше по течению от пляжа Солнечный. Семья праздновала на реке день рождения главы семьи. Трое детей решили искупаться, и пошли в воду. Родители объяснили, что все время следили за детьми и увидели, как трое детей стали тонуть.

Они бросились на помощь детям, но одного ребенка спасти не смогли. Тело утонувшего мальчика достали водолазы.

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Фото:pixabay