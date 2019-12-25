В Якутске утонул 8-летний мальчик

Ребенок был на реке с родителями, но те не усмотрели за малышом.

В Якутске на несанкционированном пляже утонул ребенок.

Издание "Саха Пресс" сообщает, что трагедия произошла в 203 микрорайоне Якутска на несанкционированном пляже. 8-летний мальчик отдыхал на воде с родителями, но те не усмотрели за ребенком, и тот утонул.

С начала года на 21 июля 2020 г по Республике Саха - Якутия на водных объектах погибло 37 человек, из них четверо детей.

Ранее: В Омской области за выходные утонули 11 человек

Фото: ГБУ РС(Я) "Служба спасения РС(Я)"