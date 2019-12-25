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В Омской области за выходные утонули 11 человек
Сегодня, 15:01
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В Омской области за выходные утонули 11 человек

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За пятницу утонули 4 человека, за субботу 5 человек, а в воскресенье 2 человека.

В Омской области участились несчастные случаи на воды. 

Региональное издание "СуперОмск" сообщает, что за период с обеда пятницы по воскресенье в регионе утонули 11 человек. Начиная со второй половины дня до вечера в пятницы, в Омской области утонули 5 человек. Возраст погибших мужчин 28, 56 и 69 лет. Личность еще одного погибшего устанавливается.

В субботу на воде погибли еще 5 человек: 34-летняя женщина и 4 молодых человека 19, 20, 24 и 25 лет. А накануне, 19 июля, в области  утонули еще 2 мужчины 33 и 46 лет. По всем фактам гибели людей на воде проводится проверка.

Ранее:За сутки в Крыму утонули еще 3 человека

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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