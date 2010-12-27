День рождения Пушкина: в сквере на Савушкина пройдёт литературный марафон

Все участники мероприятия смогут попробовать любимый десерт поэта, бланманже, прочитать отрывки из его произведений и выступить на "Открытом микрофоне".

6 июня, в день 220-летия великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, в мини-сквере на Савушкина,3 состоится марафон "Пушкин Non-stop". На участие в праздничном марафоне зарегистрировалось более 120 человек. В окрестностях Чёрной речки пройдёт литературный квест, где герои пушкинских сказок будут испытывать способности участников.

В награду каждый участник квеста получит угощение - любимый десерт поэта бланманже, которых уже изготовили более 100 штук. Финалом мероприятия станет награждение победителей литературного конкурса, чтение отрывков из любимых произведений поэта и выступление желающих у "Открытого микрофона".

Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга разместил программу марафона "Пушкин Non-stop":

14.00 – начало квеста (первый блок)

15.00 – награждение участников, чтение стихотворений, дегустация пирожных

15.15 - начало квеста (второй блок)

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Фото: pixabay