В день города в Петербурге пройдет парад ретро-автобусов

В параде будут участвовать раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили.

26 мая в честь 315-летия Петербурга на Невском проспекте пройдет парад ретро-транспорта. Об этом сообщили в "Пассажиравтотрансе".

Планируется, что в четвёртый раз по центральному проспекту проедут раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили. По окончанию парада они будут выставлены на Инженерной улице. Технику представят коллекционеры и музеи транспортных компаний из Петербурга и других городов России, а также из других стран. Кроме того, в этом году парад ретро-транспорта объединится с фестивалем "Мотостолица".

Отметим, что в 2017 году в аналогичном параде приняли участие 145 раритетов. В те же дни пройдёт Петербургский международный экономический форум, деловую программу которого составили сегодня.

Фото: ГУП "Пассажиравтотранс"