Петербург составил деловую программу на ПМЭФ - 2018

Главная тема петербургской программы - "Экономика будущего. Роль государства и бизнеса".

На заседании рабочей группы по подготовке Петербургского международного экономического форума утвердили деловую программу. Об этом 4 апреля сообщает информационное агентство ТАСС. В этом году экономический форум пройдет с 24 по 26 мая.

В программу включены 15 мероприятий. Организаторами станут профильные комитеты и общественные организации. Главная тема петербургской программы - "Экономика будущего. Роль государства и бизнеса". Российские и международные бизнесмены, экономисты и представители власти обсудят переход от внедрения цифровых технологий к созданию цифровой государственной экосистемы.

"Гвоздем" программы на форуме станет обсуждение креативных пространств в городской среде. Кроме того, на участники обсудят темы несырьевого экспорта, туризма и приоритетные проекты в промышленности. Окончательная программа скоро появится на сайте ПМЭФ.

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