Смольный нашел 8 млрд рублей на реконструкцию систем Водоканала

Крупную сумму на обновление инфраструктуры Водоканала выделил Евразийский банк развития.

Правительство Санкт-Петербурга, городской Водоканал и ЕАБР приступили к реализации совместной инвестиционной программы. Губернатор Полтавченко и председатель банка развития Андрей Бельянинов договорились о выделении 8 млрд рублей на реконструкцию систем Водоканала. Как сообщает "Фонтанка", ЕАБР выдели эти деньги на проектирование объектов для главного тоннельного канализационного коллектора на севере города. Кроме того, будут реконструированы Северная станция аэрации и система обработки осадков. В рамках последней реконструкции инвестор построит две линии сжигания осадков.

Представители Евразийского банка развития уточнили, что у "Водоканала Санкт-Петербурга" есть лимит в 15 млрд рублей. Получается, что организация может запросить у партнера еще 7 млрд рублей. Для этого Водоканал должен представить инвестору новые проекты по реконструкции своих систем.

Отметим, что договор о помощи ЕАБР городскому "Водоканалу" был заключен на последнем ПМЭФ.

Для справки: Евразийский банк развития создан при участии России, Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызии и Таджикистана. Говоря простым языком, страны аккумулируют денежные средства, а затем выделяют их на важные инфраструктурные проекты. Претендовать на помощь ЕАБР могут все страны-участницы объединения.

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