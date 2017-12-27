Жители Петроградского района опасаются обрушения дома

Ни для кого не секрет, что в Петербурге, как и в других городах России, можно встретить жилое здание, неприемлемое для жизни. Но что делать, когда собственный дом превращается в персональный ад - будем выяснять в нашей новой рубрике "Дом ужасов".

Говорят "мой дом - моя крепость", но что делать, если уютный уголок постепенно превращается в опасное место для жизни? Этим вопросом задались жители Петроградского района. Александра обратилась на Piter.TV с криком о помощи. В доме дореволюционной постройки, не прошедший капитальный ремонт, ломаются несущие балки.

Ремонта здесь никогда не проводилось. Сейчас балки сломаны на четыре квартиры и еще также в другом крыле. Пол проваливается, двери, из-за того, что стены едут, не закрываются, поэтому пришлось их снять. Обвалился и продолжает обваливаться потолок в коридоре. Появляется все больше трещин по всему периметру квартиры. Перекосило все оконные проемы, в окнах треснули и вывалились стекла. Все перекосило конкретно. Из-за гигантских щелей не только холодно, но еще и антисанитария: появились крысы, блохи, клопы, грибок, тараканы и прочие насекомые! Пол настолько опустился, что из квартиры видно было подвал, можно было посвятить фонариком и все увидеть. Александра Романова

С 2011 года квартира на Газовой 15, по мнению хозяйки, находиться в аварийном состоянии, которое с каждым месяцем ухудшается. Дом построили еще 1903 году. Александра рассказывает, что на стены невозможно что-то вещать: ломаются, не только различные полочки, падают и кухонные шкафчики.

О своей проблеме жители пишут уже третий код. Обращались за помощью и в Жил. Инспекцию, и в Жил. Комитет, и в прокуратуру, и к губернатору, и в администрацию, и к президенту. Прошли все инспекции – но результата пока не дождались. В 2013 году ООО "Эверест Групп" зафиксировали поломку балки. 12 сентября 2017 года сломалась еще одна балка. По словам жительницы, комиссия отвечает на письма, приходит, но с 2011 года так ничего и не делается.

Они визуально осматривают дом, грубо говоря, проходят вокруг здания, в подвал они не проходят, там нельзя встать в полный рост. Можно только проползти. Никто в костюмах, разумеется, этого делать не будет. И, соответственно, отчеты составляются на основе внешнего осмотра. Глава Администрации Петроградского района Громов также приходил со всеми своими заместителями. Но никто из членов комиссия не видел поломанных балок. Хотя и обещали проблему решить, все равно до сих пор никто ничего не делал.

Александра рассказывает, что комиссию не смущают трещины, напротив, это считается нормальным. Проверяющие говорят, что есть дома хуже, чем на Газовой улице. Жители дома объясняют, что давно сами бы отремонтировали свои квартиры, если бы что-то зависело от них. Но переклеив обои – проблему не решить. Да и ремонт при ломающихся балках значит – трата денег на ветер.

В прошлом году был заключен договор между Некоммерческой организацией "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" и подрядной организацией ООО "Проект Инжиниринг Люзунген Рус" о подготовке проектно-сметной документации, но время шло, а смета так и не появилась. Сейчас сроки задержаны на 7,5 месяцев. А составление сметы означает, что после этого будет проходить конкурс на подрядчика, который в итоге сделает ремонт.Жители Петроградского района начали думать, что дом не дождеться своих

Хотим добиться, чтобы Фонд капитального ремонта сделал нам ремонт, они заполучили в 16 году договор на составление сметы, по договору время на составление сметы дается 90 дней, сейчас посчитайте какой год, и который день. В последнем письме мне ответили, что ФКР сделает смету в марте, почему дата изменилась - непонятно. О фасаде и прочих мелочах уже молчим, хотя его ногой пни и все осыпается. А ремонт фасадов планируется в 2035 или в 2055 каком-то волосатом году.

Когда 12 сентября была сломана очередная балка, она перебила фановую трубу. Две недели Александра и ее семья были вынуждены прыгать через огромную дырку в полу, так как ремонты проводились из ее квартиры. По словам девушки, рабочие напрочь отказывались, в плоть до увольнения, производить ремонтные работы, потому что, на их взгляд, это было действительно опасно.

Балки не закреплены. Хотя службы и утверждают, что поставили подпоры. Но одна балка вообще, грубо говоря, на полу стоит, под ней доска лежит. А вторая -подперта двумя колышками, то есть, любое движение и никакие колышки тут не помогут. Пока шел ремонт, я все фиксировала фотографиями.

Александра рассказала, что когда покупала свою квартиру, стены были ровные, а двери закрывались.

Позже квартиру этажом выше приобрел как-то мужчина, и сделал капитальный ремонт, снес все. В дореволюционных домах в принципе запрещается делать перепланировки. Измена веса происходит. Возьмите те же дома на улице Мира и на Каменноостровском проспекте, там практически все то же самое было, и соответственно, в итоге, дома обвалились. Власти хотят, чтобы мы сидели и такого же ждали?

Жители негодуют: сейчас все срочно делают фасады по городу, но совершенно не обращают внимание на то, что у людей сломанные балки или ужасная проводка. Александра считает, что опору нужно делать не на облицовку домов, а на основные проблемы:

Внешнее благоустройство города – это, конечно, дело хорошее. Но внутри люди живут в ужасных условиях. Если все красиво – значит все хорошо, нет, не хорошо!

Напоминаем: если вы столкнулись с такими неблагоприятными условиями – вы можете написать на почту нашей редакции - news@piter.tv



Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Ксения Крохина

