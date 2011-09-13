В День России погоду в Петербурге продолжит формировать антициклон

Солнечные лучи усилят дневной прогрев, что вернет температуру в рамки климатической нормы.

В понедельник, 12 июня, погоду в Северной столице сформирует антициклон. Регион окажется в центральной его части. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Обойдется без дождей. Солнечные лучи усилят дневной прогрев, что вернет температуру в рамки климатической нормы.

Температура воздуха в Петербурге +20…+22 градусов, по Ленобласти +18…+23 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник без осадков, +22…+24 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что на этой неделе в Петербург придет жара.

Фото: Piter.TV