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В День России погоду в Петербурге продолжит формировать антициклон
Сегодня, 9:09
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В День России погоду в Петербурге продолжит формировать антициклон

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Солнечные лучи усилят дневной прогрев, что вернет температуру в рамки климатической нормы.

В понедельник, 12 июня, погоду в Северной столице сформирует антициклон. Регион окажется в центральной его части. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Обойдется без дождей. Солнечные лучи усилят дневной прогрев, что вернет температуру в рамки климатической нормы.

Температура воздуха в Петербурге +20…+22 градусов, по Ленобласти +18…+23 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник без осадков, +22…+24 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что на этой неделе в Петербург придет жара. 

Фото: Piter.TV

Теги: погода в петербурге, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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