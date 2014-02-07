Главный синоптик Петербурга: на следующей неделе в городе будет жарко

В Северной столице будет сухо, солнечно и тепло.

В Петербурге завершилась первая декада июня. По словам главного синоптика Александра Колесова, она была очень холодной. Средняя температура воздуха составила всего +11,9 гр. Однако на следующей неделе жители смогут насладиться летней погодой.

Надо сразу сказать, что холоднее в последние десятилетия, было только в том самом холодном 2017 году, когда и весны то не было. В первой декаде 2017 года средняя температура составляла +11,4 гр. или на -3,3 гр. ниже нормы. За последние почти 40 лет холоднее (+10,8 гр.) в первой декаде было только в 1985 году. Александр Колесов, синоптик

Специалист отметил, что ночь на 11 июня в Ленобласти была самой холодной за лето. В предстоящую ночь тоже ожидаются заморозки.

Антициклон укрепит свои позиции на следующей неделе. В Петербурге и Ленобласти станет солнечно и очень тепло. Температура воздуха продолжит расти.

Александр Колесов рассказал, что уже в понедельник, 12 июня, столбики термометров покажут +21...+23 градуса. А в середине недели обещают до +26 градусов.

Ранее на Piter.tv: значительное потепление придет в Ленобласть в понедельник.

Фото: Piter.tv