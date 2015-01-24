В декабре закончат капремонт второй очереди Кондратьевского жилмассива

В третьей очереди отремонтируют ещё один корпус — № 7.

Капитальный ремонт четырех корпусов Кондратьевского жилмассива закончится в декабре. Квартиры предназначены для очередников, которые участвуют в программе "Доступное жилье".

Летом 2020 года строители начали ремонтировать корпусы №№ 1, 9, 10 и 11. Они привели в порядок фасады, усилили фундаменты, заменили крышу и перекрытия, отремонтировали и усилили кирпичные стены, заменили инженерные коммуникации, выполнили гидроизоляцию кирпичной кладки. Сейчас в квартале идут работы по благоустройству территории.

Отмечается, что в каждом доме массива установили систему погодного регулирования, которая в зависимости от температуры воздуха регулирует подачу тепла в квартиры. В третьей очереди отремонтируют ещё один корпус — № 7. В общей сложности отремонтируют десять корпусов.

Ранее Бастрыкин заинтересовался проблемой с лифтами в жилом доме Петербурга. О проблеме Бастрыкин узнал из социальных сетей.

Фото: Piter.tv

