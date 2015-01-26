Бастрыкин заинтересовался проблемой с лифтами в жилом доме Петербурга

О проблеме Бастрыкин узнал из социальных сетей.

В понедельник, 14 ноября, председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с неработающими лифтами в одном из домов Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

О проблеме Бастрыкин узнал из социальных сетей. Жители десятиэтажного дома на Авангардной улице, в том числе пожилые и люди с ограниченными способностями, пожаловались на лифт, который не работает уже четыре месяца. По их словам, УК не решает вопрос, при этом владельцы квартир продолжают оплачивать услуги по содержанию лифтов ежемесячно.

Представить доклад по ситуации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку по вырубке сквера у петербургской школы. Местные жители беспокоятся, что на месте 50-летних деревьев планируется строительство административного здания.

Фото: Telegram / Информационный центр СК России