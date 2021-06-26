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В декабре петербуржцы заплатят за коммуналку в среднем 3 тыс. рублей
Сегодня, 19:07
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В декабре петербуржцы заплатят за коммуналку в среднем 3 тыс. рублей

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Петербуржцы будут платить на 235 рублей больше.

В декабре стоимость тарифов на услуги ЖКХ изменится. Петербуржцы будут платить на 235 рублей больше. Это составляет 8,5% по сравнению с ноябрьским тарифами.

Стоимость горячей воды вырастет на 8,4%, холодной воды и услуг по обращению с отходами – на 8,5%, отопления – на 8,4%. Тариф на электричество поднимется от 8,2% до 9,4%. Напомним, что он зависит от типа дома и суточной системы исчисления.

Общий платеж за коммунальные услуги составит порядка 3 тыс. рублей в месяц.

Ранее мы писали, что петербуржцы начнут получать новую квитанцию ЖКУ с января. На данный момент расчётные центры "Петроэлектросбыта" и ВЦКП "Жилищное хозяйство" уже сотрудничают с рядом ресурсоснабжающих организаций.

Фото: Piter.tv

Теги: коммуналка, тарифы жкх, услуги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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