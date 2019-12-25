В декабре откроют два отремонтированных отделения в НИИ им. Джанелидзе

В воскресенье, 3 октября, стало известно, что в декабре этого года в НИИ им. ДЖанелидзе откроют два отремонтированных отделения. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на своей странице во "Вконтакте".
Ремонтные работы проводятся в отделении сосудистой хирургии и отделении краткосрочного пребывания. По словам Лисовца, в следующем году будет отремонтирована бактериологическая лаборатория, обустроено новое отделение ультразвуковой диагностики.
Дмитрий Лисовец поддержал идею открыть на 15-м этаже больницы отделение для коронавирусных больных. На сегодняшний день институт принимает по 150 больных в день, причем в отделениях выявляют больных с COVID-19. Обеспечить оперативный перевод в ковидные стационары не всегда удается из-за состояния больного и отсутствия нужного профиля в учреждениях красной зоны.
Ранее союз журналистов Петербурга и другие некоммерческие организации продолжат работать в Доме журналиста.
Фото: Вконтакте / Дмитрий Лисовец
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.