В декабре откроют два отремонтированных отделения в НИИ им. Джанелидзе

Ремонтные работы проводятся в отделении сосудистой хирургии и отделении краткосрочного пребывания.

В воскресенье, 3 октября, стало известно, что в декабре этого года в НИИ им. ДЖанелидзе откроют два отремонтированных отделения. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на своей странице во "Вконтакте".

Ремонтные работы проводятся в отделении сосудистой хирургии и отделении краткосрочного пребывания. По словам Лисовца, в следующем году будет отремонтирована бактериологическая лаборатория, обустроено новое отделение ультразвуковой диагностики.

Дмитрий Лисовец поддержал идею открыть на 15-м этаже больницы отделение для коронавирусных больных. На сегодняшний день институт принимает по 150 больных в день, причем в отделениях выявляют больных с COVID-19. Обеспечить оперативный перевод в ковидные стационары не всегда удается из-за состояния больного и отсутствия нужного профиля в учреждениях красной зоны.

Ранее союз журналистов Петербурга и другие некоммерческие организации продолжат работать в Доме журналиста.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Лисовец

