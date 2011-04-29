В декабре 650 тыс. петербуржцев получат новые квитанции от "Петроэлектросбыта"

Теперь будет проще и быстрее производить расчеты и передавать показания по всем услугам помимо электроснабжения, например, взносам на капремонт, услугам отопления, горячего водоснабжения и прочее.

С декабря этого года еще 650 тыс. горожан начнут получать "Единый платежный документ" (ЕПД). Он заменит прежний счет за электричество. Об этом 6 декабря, в понедельник, сообщили в пресс-службе ЕИРЦ "Петроэлектросбыт".

В новом документе появится строка расчета за электроэнергию, формат самого счета изменится. Каждому абоненту присваивают уникальный номер единого лицевого счета вместо абонентского номера. Теперь будет проще и быстрее производить расчеты и передавать показания по всем услугам помимо электроснабжения, например, взносы на капремонт, услуги отопления, горячего водоснабжения и прочее.

Добавим, что изменения отразятся в личном кабинете пользователя на сайте и в приложении "ЕИРЦ Петроэлектросбыт".

В "Петроэлектросбыте" добавили, что перевод абонентов позволит завершить трансформацию базы данных под формат единого информационно-расчетного центра.

Ранее в Смольном утвердили новый порядок расчета тарифов по обращению с отходами. Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами переходит из жилищных услуг в состав коммунальных.

Фото: Вконтакте / АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт", pexels