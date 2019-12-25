В Смольном утвердили новый порядок расчета тарифов по обращению с отходами

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами переходит из жилищных услуг в состав коммунальных.

В Правительстве Петербурга утвердили порядок оплаты услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами в многоквартирных домах исходя из площади жилого помещения. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе комитета по тарифам.

Так, услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами переходит из жилищных услуг в состав коммунальных. Теперь она будет рассчитываться в соответствии с установленным ведомством тарифом. В квитанции это отобразится как тариф регионального оператора по обращению с отходами, 969,9 рублей с НДС на 1 кубометр, который будет помножен на норматив накопления ТКО для 1 квадратного метра, 0,0066 кубометра, а также на общую площадь квартиры.

В комитете добавили, что рассматривали решение при переходе на новую систему о взимании платы из расчета на человека. Однако люди, которые проживают в стесненных жилищных условиях, платили бы зза эту услугу больше, чем граждане, обладающие большей жилой площадью.

Ранее Илья Казаков объяснил, чем новые правила вывоза мусора будут лучше старых. В городе начнет работать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Управляющим компаниям нужно будет заключить с ним договор. Недавно Piter.TV писал, в чем будут заключаться правила.

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