Единый тариф на проезд в электричках введут в Петербурге до конца 2025 года

В городских электричках могут установить фиксированную цену поездки от 60 рублей.

В Законодательное собрание Петербурга внесен проект закона о едином тарифе для поездок в пригородных электричках в пределах города. Документ прошел комиссию и может быть принят до конца 2025 года, сообщил депутат Алексей Цивилев.

На рассмотрение депутатов поступил законопроект, который закрепляет единый тариф на проезд в электричках внутри административных границ Санкт-Петербурга. Инициатива предполагает введение фиксированной стоимости поездки независимо от расстояния. Сейчас действует комбинированная схема оплаты: первые 20 км в обычных составах стоят 48,60 руб., в "Ласточке" — 58 руб., каждый следующий километр оплачивается дополнительно.

Рассматриваются два варианта тарифа: 60 руб. за поездку с компенсацией из бюджета в 2026 году на 794 млн руб. или 69 руб., что позволит избежать дополнительных расходов. По расчетам авторов инициативы, новый тариф станет частью проекта "наземного метро", объединяющего городские электрички и метро. Потенциальный пассажиропоток оценивается в 180 млн человек в год.

Глава комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что для реализации потребуется около 800 млн руб. субсидий. В планах — обновление не менее 65 объектов и строительство 36 новых платформ. По данным Смольного, уже запущено тактовое движение на пяти маршрутах, где пассажиропоток за первое полугодие вырос на 24% и составил 43 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Петербурге планируют добавить электрички в единый проездной билет

Фото: Telegram/ АО "СЗППК"