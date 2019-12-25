  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В дагестанском селе Унцукуль сообщили о конфликте со стрельбой
Сегодня, 14:25
145
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В дагестанском селе Унцукуль сообщили о конфликте со стрельбой

0 0

В МВД выступили с опровержением новостей о перестрелке.

В дагестанском селе Унцукуль произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу Унцукульского района Магомеда Газматова.

Инцидент произошел 2 октября возле школы в Унцукуле. По словам Газматова, в результате конфликта пострадали трое взрослых. Он также отметил, что к школе произошедшее не имеет отношения.

Позже в пресс-службе МВД заявили, что информация в СМИ о перестрелке не соответствует действительности. Отмечается, что, по предварительным  данным, на прилегающей к школе территории произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан, в ходе которого применили травматическое оружие. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала стрелка по балкону в деревне Гарболово.

Фото: Telegram / SHOT

Теги: дагестан, конфликт, село, стрельба, унцукуль
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии