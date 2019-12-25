В дагестанском селе Унцукуль сообщили о конфликте со стрельбой

В МВД выступили с опровержением новостей о перестрелке.

В дагестанском селе Унцукуль произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу Унцукульского района Магомеда Газматова.

Инцидент произошел 2 октября возле школы в Унцукуле. По словам Газматова, в результате конфликта пострадали трое взрослых. Он также отметил, что к школе произошедшее не имеет отношения.

Позже в пресс-службе МВД заявили, что информация в СМИ о перестрелке не соответствует действительности. Отмечается, что, по предварительным данным, на прилегающей к школе территории произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан, в ходе которого применили травматическое оружие. Дальнейшая информация уточняется.

Фото: Telegram / SHOT