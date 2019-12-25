В четверг в Петербурге ожидается +20 градусов

Утром и днем возможен кратковременный дождь.

В четверг, 11 июня, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью температура воздуха опустится до +14…+16 градусов. Днем потеплеет до +18…+20. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-4 м/с. Утром и днем возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 764 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что погода готовит для россиян "арктическое вторжение".

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