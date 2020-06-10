Погода готовит для россиян "арктическое вторжение"

В центральной части страны воздух не прогреется выше 20 градусов.

Погода готовит для россиян из центральной части страны "арктическое вторжение". Об этом предупреждают синоптики центра "Фобос".

Они рассказывают, что ветер в атмосфере начнет разворачиваться на северные румбы, из-за чего холодный воздух будет всё больше углубляться в континент. Поэтому избежать арктического наступления сможет только юг России.

По словам синоптиков, в центральной части страны воздух не прогреется выше 20 градусов. Также прогнозируются дожди с грозами. Подобная погода накануне установилась в Санкт-Петербурге.

Ранее мы рассказывали, что на юге России прогнозируют неделю сорокаградусной жары.

Видео: Youtube/ meteoinfo