В центральной России температура воздуха ожидается на уровне 31 градуса.

На юге России прогнозируют неделю сорокаградусной жары. Речь идёт об Астраханской и Волгоградской областях. Информацию дал сайт Росгидромета.

Погода на 6-9 градусов выше нормы ожидается в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. В этих регионах температура может подняться до 39 градусов. На Кавказе воздух прогреется до 29-36 градусов, на Урале — до 29-34.

В центральной России температура воздуха ожидается на уровне 31 градуса, на юге ЦФО она может достигнуть 35 градусов. Аномальная жара будет и в СЗФО. В Архангельской области воздух прогреется до 27-31 градусов, в Вологодской — до 26-31 градуса, в Ленинградской - до 24-30 градусов. В Новгородской и Псковской областях погода будет на уровне 26-32 градусов.

Ранее мы рассказывали, что аномальная жара в Петербурге продержится до четверга.

Видео: Youtube/ meteoinfo