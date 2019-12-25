В четверг в Петербурге выпадет пятая часть июньской нормы осадков

В этот день в городе ожидается плюс 15-17 градусов.

В четверг, 4 июня, влияние на погоду в Петербурге окажет северная периферия частного циклона, центр которого в середине дня окажется над Новгородской областью. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Facebook.

Облачная спираль циклона закроет небо плотной пеленой и вызовет дожди. По расчетам синоптиков, сегодня в Северной столице выпадет 8-13 мм осадков, что составляет пятую часть от июньской нормы (58 мм).

Температура воздуха в четверг поднимется до плюс 15-17 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в четверг в Ленобласть придут дожди.

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