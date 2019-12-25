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В четверг в Ленобласть придут дожди
Сегодня, 16:38
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lizapoluda

В четверг в Ленобласть придут дожди

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На улице по-прежнему будет тепло.

В четверг, 4 июня, в Ленинградской области сохранится летняя погода. Тем не менее, В дневное время над регионом пройдут дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью столбик термометра поднимется до +12 градусов. В дневное время суток ожидается от +13 до +22. Осадки будут идти практически непрерывно в течение суток.

Ветер приобретет юго-восточное и северо-восточное направления с порывами ночью 4-9 м/с, а днем 8-13 м/с. 

Атмосферное давление начнет понижаться.

 Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти пройдет дополнительный ремонт дорог в семи районах.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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