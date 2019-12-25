В четверг в Ленобласть придут дожди

На улице по-прежнему будет тепло.

В четверг, 4 июня, в Ленинградской области сохранится летняя погода. Тем не менее, В дневное время над регионом пройдут дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью столбик термометра поднимется до +12 градусов. В дневное время суток ожидается от +13 до +22. Осадки будут идти практически непрерывно в течение суток.

Ветер приобретет юго-восточное и северо-восточное направления с порывами ночью 4-9 м/с, а днем 8-13 м/с.

Атмосферное давление начнет понижаться.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти пройдет дополнительный ремонт дорог в семи районах.

Фото: Pixabay