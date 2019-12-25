В четверг в нескольких поселках Бокситогроского района отключат свет

Электрики проведут плановые работы.

В четверг, 21 мая, во время плановых работ на электросетях в нескольких населенных пунктах Бокситогорского района будет временно выключен свет. Об этом сообщила районная диспетчерская служба.

Электроэнергию отключат в следующих поселениях:

Большедворское сельское поселение – Белый бор (с 6.00 до 19.00);

Ефимовское городское поселение – фермерское хозяйство Турандино (с 6.00 до 19.00), Михалево (с 9.00 до 17.00), Заполье (с 13.30 до 17.00), Ефимовский на Спортивной улице, дома №7–16, Центральной улице , дома №1-5, Вокзальной улице, дома №1-11 (с 9.00 до 12.00). На Леспромхозовсклй улице (с 9.00 до 17.00);

Лидское сельское поселение – Лиственка (с 9.00 до 16.00), Лукинское (с 9.00 до 17.00);

Самойловское сельское поселение – Григоркино, Верховье, Карповская, Пакшеево, Осиновка, Сара (с 9.00 до 17.00);

Борское сельское поселение – Мозолево-2 (9.30 до 13.00).

Ранее мы рассказали о том, что специалисты восстановили электроснабжение в Невском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV