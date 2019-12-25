Специалисты восстановили электроснабжение в Невском районе

Сообщения о "пропаже" света стали появляться в 10-м часу.

В дома Невского района вернулся свет. Об этом сообщила пресс-служба "Ленэнерго".

С 10:34 потребители получают электроэнергию.

Дело в том, что утром 18 мая петербуржцы стали сообщать об отключении света в Невском районе. Инцидент затронул как минимум жителей проспекта Большевиков, Народной улицы, Русановской улицы и улицы Новоселов. Причиной тому стало технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ.

По словам пресс-службы, бригады компании оперативно выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и начали восстановительные работы.