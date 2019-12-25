Специалисты восстановили электроснабжение в Невском районе

В дома Невского района вернулся свет. Об этом сообщила пресс-служба "Ленэнерго".
С 10:34 потребители получают электроэнергию.
Дело в том, что утром 18 мая петербуржцы стали сообщать об отключении света в Невском районе. Инцидент затронул как минимум жителей проспекта Большевиков, Народной улицы, Русановской улицы и улицы Новоселов. Причиной тому стало технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ.
По словам пресс-службы, бригады компании оперативно выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и начали восстановительные работы.
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