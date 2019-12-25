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Специалисты восстановили электроснабжение в Невском районе
Сегодня, 11:09
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Специалисты восстановили электроснабжение в Невском районе

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Сообщения о "пропаже" света стали появляться в 10-м часу.

В дома Невского района вернулся свет. Об этом сообщила пресс-служба "Ленэнерго".

С 10:34 потребители получают электроэнергию. 

Дело в том, что утром 18 мая петербуржцы стали сообщать об отключении света в Невском районе. Инцидент затронул как минимум жителей проспекта Большевиков, Народной улицы, Русановской улицы и улицы Новоселов. Причиной тому стало технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ. 

По словам пресс-службы, бригады компании оперативно выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и начали восстановительные работы. 

 

Теги: невский район, свет, электроснабжение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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