В четверг в центральном районе Гатчины отключат свет

Электричества не будет с 9:00 до 17:00 по нескольким адресам.

В четверг, 27 августа, с 9:00 до 17:00 произойдет отключение света в нескольких домах в центре Гатчины. Об этом сообщила Гатчинская служба новостей со ссылкой на Филиал "Южные электросети" АО "ЛОЭСК".

Электроэнергия временно будет недоступна в домах 5, 13,15 по улице Достоевского, 31, 32, 34, 36А, 38/7, 39 по улице Карла Маркса, 8 по улице Горького, 20, 22, 23 по улице Урицкого, 18, 20/18, 22 по улице Радищева.

Для дополнительной информации жители Гатчины могут связаться в диспетчером по телефону 96-074.

Ранее мы рассказали о том, что общие вложения "Газпрома" и Ленобласти в программу газификации региона составят более 40 миллиардов рублей. 0

Фото: Piter.TV